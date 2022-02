영산강환경청, 변경된 의료폐기물 분류·처리체계 협조 당부

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 영산강유역환경청은 의료폐기물의 안정적 처리를 위해 변경된 ‘코로나19 특별대책’에 따른 병·의원 의료폐기물 분류·처리체계에 협조해 줄 것을 요청했다고 23일 밝혔다.

변경된 대책에 따르면 병?의원은 자가진단키트, 신속항원검사 등 검사·진단체계 도입으로 발생하는 폐기물을 격리의료폐기물이 아니라 일반의료폐기물로 처리하여야 한다. 다만, 격리병원은 기존대로 격리의료폐기물로 처리해야 한다.

생활치료센터 및 임시생활시설의 경우 확진자에 대한 의료행위와 무관하게 발생하는 폐기물은 격리의료폐기물이 아니라 생활폐기물로 처리해야 한다.

격리의료폐기물은 플라스틱 전용용기에 배출하고 당일 운반 및 소각처리하는 반면, 일반의료폐기물은 골판지 전용용기에 배출하고 15일 내 사용 후 운반 및 소각처리하면 된다.

광주·전남 의료폐기물 소각시설(2개소)은 일 82톤가량 규모로 지난 1월말까지는 가동율 95% 수준이었으나, 2월 들어 오미크론 변이 확산으로 가동율 100%를 초과하고 있는 상황이다.

변경된 대책에 따라 처리할 경우, 의료폐기물 소각시설 여유 용량이 확보돼 안정적 처리에 기여할 것으로 예상된다.

김승희 영산강유역환경청장은 “변경된 의료폐기물 분류·처리체계 제도가 빨리 정착될 수 있도록 협조를 당부한다”면서 “향후 의료폐기물 처리 부담이 완화되기를 기대한다”고 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr