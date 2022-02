[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시교육청은 지난 22일 교육감실에서 월드비젼 부산사업본부로부터 교육기부금 2억3000여만원을 전달받았다.

전달식에 김석준 교육감과 이현 월드비젼 본부장 등 관계자가 참석했다.

교육기부금은 결식아동과 저소득 가정 학생에게 아침식사용 장학금으로 지원된다.

김석준 교육감은 “학생이 주변 이웃을 돌아볼 줄 아는 따뜻한 인성을 가진 인재로 성장할 수 있도록 지원해 나가겠다”고 말했다.

