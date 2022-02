속보[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 특혜·로비 의혹의 핵심 단서인 '정영학 녹취록' 속 '그분'으로 의심 받는 조재연 대법관이 오늘 오후 2시 기자회견을 열고 입장을 밝힌다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr