"합리적 금액" vs "증빙자료 공개하라" 李 페이퍼컴퍼니 계약 의혹…여야 공방

李 경선 당시 계약 경호 업체…경호 허가 無, 주소지는 대표 자택

17년 경선 경호 회사와 임원 겹치기도

계약 방역 업체 주소지엔 방역업체 두 곳 등록

與 "합리적 계약 체결"

野 "정치자금법 위반 혐의 짙어"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 지난해 경선 당시 페이퍼컴퍼니로 의심되는 업체에 1억원 가량의 정치자금을 사용했다는 의혹에 국민의힘은 "정치자금법 위반 혐의가 짙다"고 비판했다. 민주당은 "합리적 계약"이라고 반박했다.

22일 JTBC 보도에 따르면 이 후보는 경선 당시 경호 목적으로 임의로 선정한 신생 회사에 정치자금 약 1억6300만원을 지급했다. 그런데 해당 회사는 경호 허가가 없는 업체였고 주소지는 회사 대표 김모씨의 자택으로 등록돼 있었다. 또한 2017년 대선 경선 당시 이 후보가 약 5800만원을 주고 계약한 경호 회사와 임원이 겹치는 것으로 확인됐다. 이 회사 주소지에는 전혀 다른 회사가 있는 것으로 확인됐다.

또 이 후보는 지난 경선 방역 회사에 약 3300만원을 지출하기도 했는데, 해당 회사 주소지에는 출입구가 잠긴 지하실이 있었고 해당 업체를 포함해 방역업체 두 곳이 함께 등록돼 있는 것으로 확인됐다. 또한 두 곳 중 이 후보 측이 방역을 맡겼다고 밝힌 곳이 아닌 다른 업체가 방역을 했다고 주장하기도 했다.

이같은 의혹에 민주당 선거대책위원회 공보단은 "보도한 업체와의 계약은 가격 비교를 통해 '가장 합리적인 금액'을 제시한 업체와 계약을 체결한 것"이라며 "후보자가 방문하는 행사의 원활한 진행을 위한 '현장 지원인력 보강' 차원 즉 행사 지원 및 안내 등이었던 만큼 가격이 비싼 전문 경호업체와 계약을 체결할 필요가 없었다"고 밝혔다.

이어 "계약 목적 자체가 '현장 지원 인력 보강'이었고 전문 경비업체와의 계약이 필요했던 것이 아닌 만큼 해당 업체가 경비업 신고를 마쳤는지 여부를 확인할 필요가 없었다"면서도 "다만 선관위 전산 시스템 입력 시 '경호' 항목으로 기재하는 실무적인 착오가 있었다"고 덧붙였다.

방역 업체 관련 의혹에 대해선 "경선 사무실 운영에 있어 가장 중요한 원칙은 코로나 방역이었으며, 해당 업체는 캠프 인원이 출근하기 전 새벽에 와서 층마다 나눠져 있는 여러 공간에 대한 방역을 실시하였다"며 "계약 내용은 7월8일~20일 137평(일 27만원)과 7월21일~10월10일 186평(일 37만원)으로 층마다 나뉘어있는 캠프 공간을 매일 방역하고 관리해 주는 점을 고려할 때 비싼 가격으로 볼 수 없을 것"이라고 설명했다.

이 같은 해명에 국민의힘 선거대책본부 대변인실은 이날 '쇼츠 논평'을 통해 "이재명 후보가 민주당 대선 경선 과정에서 허가도 받지 않은 페이퍼컴퍼니에 정치자금을 지출했다는 언론보도가 나왔다"며 "정치자금법 위반 혐의가 짙은 행태"라고 비판했다.

이어 "이재명 후보 측은 선거관리위원회에 신고하면서 경호로 기재하는 실무적인 착오가 있었는데 경호가 아닌 현장 지원 보강이었다며 오락가락 해명을 했다"며 "이재명 후보는 설득력 없는 오락가락 거짓 해명 말고 증빙자료 등을 즉각 공개하기 바란다"고 꼬집었다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr