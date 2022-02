'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지?라스베이거스'

빅히트뮤직은 그룹 방탄소년단(BTS)이 4월 8~9일(현지시간)과 15~16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 대면 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지?라스베이거스'를 한다고 23일 전했다. 다음 달 서울에서 콘서트를 마치고 출국해 그래미 시상식에 참석하고 곧바로 공연 준비에 돌입할 예정이다. 이들은 4월 3일 라스베이거스에서 열리는 그래미 시상식에 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 후보로 올라 있다.

방탄소년단의 미국 콘서트 개최는 4개월여 만이다. 지난해 11~12월 로스앤젤레스에서 진행한 콘서트에는 21만 명 이상이 운집했다. 빅히트뮤직은 입장권을 구하지 못한 팬들을 위해 공연장 인근 MGM 그랜드 가든 아레나에 대형 스크린을 설치하고 실시간 생중계를 진행할 예정이다. 아울러 마지막 공연은 온라인으로 생중계한다.

