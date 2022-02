중진공, 경기 반도체 분야 소부장 기업과 현장 간담회

김학도 이사장, 23일 주성엔지니어링 R&D센터 찾아

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 23일 경기 용인시에 위치한 주성엔지니어링(대표 황철주) 연구개발센터에서 반도체 소부장 지역기업과 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이날 현장 간담회는 미중 무역 분쟁으로 반도체 글로벌 공급망의 변동성이 확대되는 상황에서 관련 분야 중소기업들의 현장 애로를 선제적으로 파악하고 효과적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

간담회에는 김학도 중진공 이사장과 황철주 주성엔지니어링 대표를 비롯해 주성엔지니어링 협력기업 등 반도체 소부장 기업 11개사가 참석했다. 참가자들은 ▲공급망 변동성 대응 전략 ▲핵심기술 국산화 방안 ▲탄소중립, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 등 글로벌 이슈에 대해 의견을 공유했다.

반도체 디스플레이 장비제어 소부장 기업인 하이월드테크의 박정민 대표는 "반도체 소부장 및 후공정 분야와 시스템 반도체 분야의 투자가 확대되는 상황으로 민간의 시설투자에 발맞춰 적기에 정책 지원이 필요하다"며 "정부기관별 다양한 지원 사업을 추진 중인데 사업간 연계해 지원이 된다면 효과가 더욱 클 것"이라고 말했다.

김학도 이사장은 "K-반도체 글로벌 경쟁력 확보를 위해서는 소재·부품·장비 등 반도체 관련 산업 생태계의 혁신 역량을 키우는 것이 중요하다"고 강조하며 "중진공은 지난해 경기지역 10개 기관과 경기 반도체 중소벤처기업 지원 협의체를 결성해 91개 기업에 213억원의 정책자금과 연계 지원을 제공한 바 있다"고 말했다.

이어 김 이사장은 "중진공은 핵심기술 국산화를 위한 개발기술 사업화, 현장·인력·사업의 디지털 전환 및 구조혁신, 안정적 원자재 확보, 탄소중립 및 ESG경영 확산 등을 집중 지원해 혁신 역량 강화를 돕겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr