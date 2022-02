[클릭 e종목] BTS 덕 본 하이브, 올해 2Q 기업가치 상승 이벤트 가시화

[아시아경제 권재희 기자] 하나금융투자는 23일 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 273,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275,500 2022.02.23 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 하이브, 2021년 영업익 1903억원…전년比 31%↑[아시아초대석] 금융사 지분 매입·엔터기업과 맞손…업비트의 광폭행보[아시아초대석] 이석우 두나무 대표 "숙원인 해외 진출, 올해가 원년" close 에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 43만원을 유지했다.

하이브는 지난해 4분기 매출액은 4598억원, 영업이익은 739억원으로 각각 전년동기대비 48%, 63% 증가했다. 영업이익은 시장 전망치에 부합, 매출액은 시장 전망치(3844억원)을 뛰어넘는 실적을 기록했다.

이같은 배경으로는 BTS의 미국 공연 4회 및 온라인 콘서트(약 81만명), 세븐틴 컴백, 680만 순이용자수(MAU) 기반의 위버스를 통한 기획상품(MD)와 콘텐츠 부문의 폭증 등이 꼽힌다. 오프라인 콘서트는 3월 BTS의 서울 및 2월부터 약 1년간 저스틴 비버의 105회 공연이 확정됐으며, 이 외에 TXT, 엔하이픈 등의 첫번째 투어 계획도 밝혔다.

올해 하이브의 기업가치 상승에 중요한 이벤트들은 2분기부터 가시화 될 것으로 보인다. 위버스 2.0 업데이트는 커뮤니티, 콘텐츠, 커머스를 강화하는 것으로 브이라이브를 통해 체류시간을 늘리는 동시에 대체불가토큰(NFT)이 아티스트와 팬이 소통하는 형태의 매개체로 활용될 것으로 보인다. 또 NFT 거래소 설립도 비슷한 시기에 설립 계획이며, 트래픽 효과가 큰 저스틴 비버 등 이타카홀딩스의 위버스 입점과 BTS의 컴백도 맞물려 있을 가능성이 높다. 즉 ▲ 위버스 2.0 업데이트, ▲ NFT 거래소 설립, ▲ 이타카 홀딩스의 위버스 입점, ▲ BTS 컴백, ▲ BTS가 참여한 게임 출시(6월 예정)까지 하이브를 투자하는 가장 큰 모멘텀들이 2분기에 모두 맞물려서 확인될 예정이다.

이기훈 하나금융투자 연구원은 "최근 가격 조정은 글로벌 성장주가 모두 부진했을 만큼 불확실한 거시환경 때문"이라며 "하이브의 아티스트, 플랫폼 역량, IP기반의 2차 판권 및 오프라인 투어 재개 가능성은 하나도 변한 것이 없다"고 분석했다.

