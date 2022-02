국토지리정보원, 내달 4일부터 재난현장 등 '긴급 공간정보' 제공

국토지리정보원은 대규모 산불 등 재난 발생 시, 위성·항공·드론 등으로 신속하게 재난 현장을 촬영하고 지도, 국토 통계정보 등 고정밀의 공간정보와 함께 제공하는 ‘긴급 공간정보 서비스’를 내달 4일부터 본격 제공한다고 23일 밝혔다.

중앙행정기관, 지자체 등 전국의 재난 대응 기관은 ▲재난 현장을 촬영한 영상, ▲지형, 지물(건물, 도로 등)의 정보를 담은 수치지도, ▲과거 시계열 항공사진, ▲국토 통계정보(인구, 주택 등)가 융·복합된 긴급 공간정보를 즉시 제공 받을 수 있고, 국토정보플랫폼을 통해 가공·활용할 수 있다.

국토정보플랫폼은 수치지도, 항공사진, 위성영상 등 지리원에서 구축하는 모든 공간정보를 한 곳에서 검색 및 다운로드 받을 수 있는 공간정보 통합 플랫폼이다.

긴급 공간정보는 재난 현장을 직접 방문하지 않더라도 재난 및 피해 상황을 확인할 수 있도록 해, 피해 범위의 확산을 모의 예측하고 각종 피해 규모를 과학적으로 산정하는 등 효과적인 재난의 대응과 복구에 활용될 수 있을 것으로 보인다.

‘긴급 공간정보 서비스’는 봄철 산불을 시작으로 풍수해, 산사태 등으로 확대되며, 본 서비스는 재난의 전(全) 주기(예방·대비·대응·복구)에 활용 가능하도록 ‘재난관리 공간정보’로 확대될 방침이다.

사공호상 원장은 “재난 대응 기관이 긴급 공간정보와 향후 확대될 재난관리 공간정보의 필요성을 직접 확인하고 업무에 활용할 수 있도록, 지속적 홍보 및 유관기관과의 협업과 서비스 고도화 등을 추진할 것” 이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr