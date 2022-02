바이든 "러, 우크라 '침공' 시작…금융기관 등 제재"(상보)

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 조 바이든 미국 대통령은 22일(현지시간) 러시아가 우크라이나 동부 돈바스지역에서 자칭 공화국들을 인정하고 군 진입을 명령한 것에 대해 "러시아의 우크라이나 침공 시작(the beginning of a Russian invasion of Ukraine)"이라고 규정하고, 러시아 금융기관·국가 부채·개인에 대한 제재에 나섰다. 이는 2014년 러시아의 크림반도 병합 당시보다 더 강화한 수준으로, 향후 러시아의 행보에 따라 추가 제재도 확대해나가겠다는 방침이다.

바이든 대통령은 이날 오후 백악관에서 진행된 연설에서 "러시아가 침공을 계속한다면 제재 또한 더 높아지도록 준비를 마쳤다"며 이 같이 밝혔다. 앞서 전날까지만 해도 미 행정부 전체적으로 러시아 군의 돈바스 지역 진입을 두고 새로운 것이 아니라며 '침공'으로 규정하는 데 신중한 모습을 보였던 데서 입장을 바꾼 것이다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 이너서클과 금융기관을 포함한 제재도 공개했다. 바이든 대통령은 "러시아의 대형 금융기관인 VEB와 군사은행에 대해 전면적인 차단 제재를 시행하고, 국가 부채에 대해서도 포괄적으로 제재한다"며 "이는 우리가 러시아 정부에 서방의 금융을 끊었다는 것"이라고 설명했다. 더 이상 서방으로부터 자금을 조달할 수 없도록 한다는 것이다. 그는 "러시아의 엘리트, 그들의 가족에게도 제재를 가할 것"이라고 푸틴 대통령 측근을 향한 개인 제재도 밝혔다.

바이든 대통령은 "2014년 (러시아의 크림반도 병합 당시) 부과됐던 미국과 동맹의 제재보다 훨씬 더 가혹할 것"이라고 경고했다. 특히 이미 분비 중인 추가 제재를 시사하면서도 이 또한 끝이 아님을 시사했다. 가장 강력한 제재는 일부 유보하며 러시아의 행보를 지켜보겠다는 뜻을 분명히 했다.

그는 우크라이나 동부 돈바스지역에서 자칭 공화국들을 인정한 것은 "명백한 국제법 위반"이라며 "푸틴 대통령은 자신이 이웃에게 속한 영토에서 이른바 '국가' 선언을 할 수 있다는 권리를 누가 부여했다고 생각하느냐"고 반문했다.

이와 함께 바이든 대통령은 "러시아가 벨로루시에서 군대를 철수하지 않기로 함에 따라 이미 유럽에 주둔중인 미군과 군사장비를 발트해 동맹국인 에스토니아, 라트비아, 리투아니아로 추가 이동하는 방안을 승인했다"면서 "이는 방어를 위한 것"이라고 말했다. 그는 "우리는 러시아와 싸울 생각이 없다"면서 "하지만 미국이 동맹과 함께 나토 영토의 모든 영역을 방어할 것이란 분명한 메시지를 보내고 싶다"고 덧붙였다.

다만 바이든 대통령은 외교적 해법의 여지도 남겼다. 그는 "러시아가 다음에 무엇을 하든 우리는 준비가 돼 있다"면서도 "최악의 시나리오를 피할 시간이 아직 있다"고 말했다.

