푸틴 "국제시장 러시아 가스공급엔 차질없을 것"

[아시아경제 김대현 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 사태와 관련, 국제 시장의 러시아의 가스 공급엔 차질이 없을 것이라고 밝혔다.

22일(현지시간) 인테르팍스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 카타르 도하에서 열린 '가스 수출국 포럼' 환영사를 통해 "러시아는 액화천연가스(LNG)를 포함한 가스의 차질없는 국제시장 공급을 계속할 것"이며 "공급 인프라를 현대화하고 가스 부문에 대한 투자도 확대할 것"이라고 말했다.

푸틴 대통령은 "에너지 수송이 일부 (시장) 참가자들의 정치·경제적 이익 확보를 위한 수단으로 변모해선 안된다"며 "여기에 제재나 다른 제한 조치들이 수반돼선 안된다"고 주장했다.

이날 드미트로 쿨레바 우크라이나 외무장관은 서방 국가들이 우크라이나 동부 돈바스 지역 분리주의 공화국들의 독립을 승인한 러시아를 즉각 제재해야 한다고 촉구했다. 그러면서 "우리의 입장은 분명하며 러시아에 제재를 가해야 한다는 것"이라면서 "시간이 됐다"고 강조했다.

그는 미국 국무장관, 캐나다·영국 외무장관, 유럽연합(EU) 외교정책 지도자들과의 통화에서 대러 제재 문제를 중점적으로 논의했다며 중요한 것은 제재 시점이라고 덧붙였다.

