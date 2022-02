푸틴 "우크라이나, 역사적으로 러시아의 일부"

[아시아경제 김대현 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 자체는 원래 옛 소련의 일부였으며 독립국으로서의 기반이 없었다고 주장했다.

21일(현지시간) 푸틴 대통령은 대국민 담화를 통해 우크라이나 동부 돈바스 지역의 친러시아 분리주의 세력이 선포한 '루간스크인민공화국'(LPR)과 '도네츠크인민공화국'(DPR)의 독립을 승인하겠다고 밝히며 이같이 전했다.

푸틴 대통령은 국영방송을 통해 "우크라이나는 우리에게 단순히 이웃 국가가 아니라 러시아 자체 역사와 문화, 정신세계의 분리될 수 없는 일부"라며 "현대 우크라이나는 전적으로 러시아, 더 구체적으로는 볼셰비키, 공산주의 러시아에 의해 만들어졌다"고 했다.

그러면서 "이 과정은 사실상 1917년 (사회주의)혁명 이후 곧바로 시작됐다"며 "레닌과 그의 동지들은 러시아의 역사적인 영토 일부를 분리하고 떼어주는, 러시아에는 아주 거친 방식으로 이 과정을 추진했다"고 덧붙였다.

이어 "대조국전쟁(제2차 세계대전) 전후에는 스탈린이 폴란드, 루마니아, 헝가리에 속했던 일부 땅을 우크라이나에 넘겼고, 1954년 흐루쇼프가 왠지 모르게 러시아에서 크림반도를 떼어내 우크라이나에 선물했다"면서 "실제 우크라이나 영토는 이렇게 형성됐다"고 설명했다.

아울러 미하일 고르바초프 소련 대통령이 '우크라이나 독립 신화'를 강화했고, 당시 정부는 우크라이나가 모스크바의 손아귀에서 벗어나는 것을 허락했다고 비판했다.

