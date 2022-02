‘포항 시금치·계란 유부초밥’ 전국 CU 편의점에 오른다

22일부터 전국 1만5000여개 편의점서 구매 가능

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 포항시는 BGF리테일과 손잡고 전국 1만5000여개 CU편의점에 포항시금치를 활용한 ‘포항시금치&계란 유부초밥’을 22일 출시한다고 밝혔다.

지역상생형 간편식은 포항시와 BGF리테일과의 업무협약을 기반으로 지역 농산물 판로확대와 농가소득 증대를 위해 추진됐다.

우수한 농특산품을 고객에게 전달하기 위해 BGF리테일 상품개발팀과 직접 각 지역 농가를 방문해 원재료의 품질과 수십개의 레시피를 연구한 끝에 개발됐다.

포항시는 ‘지역농산물의 사용 활성화와 CU 간편식의 품질 신뢰도 제고를 위한 업무협약’을 오는 3월 4일 BGF리테일과 체결할 예정이다.

이번 간편식은 침체된 지역 경제를 활성화하고 CU 간편식의 품질을 한층 업그레이드하는 데 기대가 쏠리고 있다. 출시 제품 전면에 포항시 랜드마크를 삽입해 전국에 포항 주요 관광지를 홍보할 수 있는 새로운 홍보채널도 구축한다는 방침이다.

포항시 관계자는 “편의점의 대표 카테고리인 간편식으로 지역 농수축산물을 활용한 상품을 출시해 지역 경제 활성화와 판로 개척에 나설 계획”이라고 말했다.

