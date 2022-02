부경양돈농협, 김해미래인재장학재단에 2천만원 기탁

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 김해시 미래인재장학재단(이사장 현종원)은 22일 부경양돈농협(조합장 이재식)이 장학기금 2000만원을 기탁했다고 전했다.

부경양돈농협은 1983년 조합 설립 후 대한민국 최초로 도입한 품질인증시스템을 토대로 성장했으며 대표 브랜드 ‘포크밸리’는 2010년, 2011년 대한민국 최초 명품인증 브랜드로 선정됐고, 2021년에는 대통령상을 3회 이상 받은 브랜드 중에서만 선정하는 2021 축산물 브랜드경진대회에서도 명품인증을 수상하는 등 명실상부한 대한민국 최고의 돈육 브랜드로 자리 잡았다.

이재식 조합장은 “지역 발전의 발판을 마련하기 위해서는 인재 양성이 가장 중요하다”며 “인재 양성의 출발점인 우리 학생들이 꿈을 실현할 수 있도록 조금이나마 도움을 주고 싶어 기탁하게 되었다”고 말했다.

현종원 재단 이사장은 “인재 양성을 위해 장학기금을 흔쾌히 기탁해 주셔서 감사드리며 지역의 우수한 미래 인재들을 위해 소중히 사용될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

