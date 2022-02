[아시아경제 유현석 기자] 세틀뱅크 세틀뱅크 234340 | 코스닥 증권정보 현재가 25,950 전일대비 300 등락률 -1.14% 거래량 19,599 전일가 26,250 2022.02.22 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로] 세틀뱅크, 안정적 수익 바탕으로 '종합플랫폼 큰 그림'세틀뱅크, ‘벤처창업진흥 유공’ 중소벤처기업부 장관상 수상[클릭 e종목] "3Q 호실적 세틀뱅크, 외형성장 기대감↑" close 는 지난해 영업이익이 153억원으로 전년 대비 43.4% 증가했다고 22일 공시했다. 같은 기간 매출액은 41.3% 늘어난 1104억원이며 당기순이익은 103.1% 증가한 229억원으로 잠정 집계됐다.

