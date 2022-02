기본 방역수칙 준수여부 집중 점검

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 경산시는 최근 오미크론 확산에 따른 단계적 일상회복을 위한 거리두기 연장에 따라 지난 19일부터 다중문화 이용시설(노래연습장, 피시방, 영화관)을 방역 점검한다.

특히 다중문화 이용시설의 기본 방역 수칙에 대한 안내와 행정명령 준수 여부를 집중적으로 점검한다.

경산시 관계자는 “코로나19의 장기화와 영업시간 제한 연장으로 인한 소상공인들의 어려움이 많지만, 시민들의 자발적 동참과 협조를 당부하며 다중문화 이용시설 방역에 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr