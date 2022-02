윤희숙, 李 '기축통화' 발언에 "최고의 똥볼 찼다…고교생도 아는 경제상식"

이재명, 전날 대선토론서 "한국, 기축통화국에 편입될 가능성 높아"

윤희숙 "이제보니 기축통화가 뭔지 몰랐던 것"

[아시아경제 박현주 기자] 윤희숙 전 국민의힘 의원이 "한국이 기축통화국에 편입될 가능성이 높다"고 주장한 이재명 더불어민주당 대선후보를 향해 "대선을 2주 앞두고 후보가 찰 수 있는 똥볼의 드라마 중 최고치"라고 비판했다.

윤 전 의원은 22일 자신의 페이스북에 '대선토론의 백미! 대선후보가 경제에 어디까지 무식할 수 있는가를 보여준 금쪽같은 순간'이라는 제목의 글을 올려 "(전날 대선토론) 해설중계를 하다가 우리 원화가 기축통화에 편입될 거라 이재명 후보가 말한 순간 해설을 하던 전문가 3인이 벙쪘다(당황했다)"며 이같이 말했다.

윤 전 의원은 이 후보가 기축통화에 대해 무지하다고 지적했다. 그는 "되짚어보면 우리 국가채무비율이 다른 나라에 비해 낮다고 돈을 더 펑펑 쓰자고 주장할 때마다 전문가들은 한국이 기축통화국이 아닌지라 처지가 다르다고 말했다"며 "그러나 그는 마이동풍 들은 척을 안 했다. 이제 보니 기축통화가 뭔지 몰랐던 것"이라고 꼬집었다.

그는 이어 "어제 윤석열 국민의힘 대선후보가 비기축통화국 중에선 우리의 채무비율이 낮지 않다고 찝어 말하자 이 후보는 움찔 하더니 기축통화로 편입될 거라 하더라"며 "그냥 주워 섬긴 거다. 똑똑한 고등학생도 아는 경제상식도 모르고 대선후보라는 이가 이제껏 국가재정을 망치자 주장해 온 것"이라고 지적했다.

윤 전 의원은 "중국이 전세계에 벨트앤로드로 천문학적인 돈을 뿌리고 영향력을 휘두르며 애를 써도 맘대로 못하는 게 바로 기축통화 편입"이라면서 "하고 싶어도 못 하는 게 오래 쌓은 통화의 신뢰"라고 강조했다.

한편 민주당은 이 후보가 언급한 기축통화국 편입 가능성과 관련, 전국경제인연합회(전경련)이 배포한 보도자료를 인용했다고 설명했다.

전경련은 지난 13일 배포한 보도자료에서 원화가 국제통화기금(IMF) 집행이사회의 특별인출권(SDR) 검토 과정에서 SDR 통화 바스켓에 편입될 수 있는 5가지 근거를 제시했다. △GDP 10위·시가총액 9위에 해당하는 한국 경제의 위상 △글로벌 수출 5위 △외환시장 원화거래 비중 지속 증가 등이다.

