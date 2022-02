[아시아경제 박종일 기자] 전국소방안전공무원노동조합(위원장 홍순탁)은 지난 18일 오전 강원도 원주 사무실에서 더불어민주당 이광재 의원을 고문으로 위촉했다.

이광재 의원은 제17대 국회의원 당선돼 의정활동을 시작해 현재 제21대 국회의원(원주시 갑) 재선 의원으로 활동 중이다. 소방 관련 입법 자문 등을 담당하게 된다.

고문 위촉장을 수여하는 자리에서 홍순탁 위원장은 ”현장에서 국민의 안전을 지키기 위해 땀 흘리는 소방공무원들의 안전과 근무환경 개선을 위해 완전한 국가직화가 꼭 이루어져야 한다"고 말했다.

이광재 의원은 ”어렵고 힘든 자리일수록 처우가 열악한 것이 현실이다. 화마와 재난 속 숭고한 소방공무원의 희생이 있기에 우리의 안전이 있다. 전국소방안전공무원노동조합 조합원 분들을 만나 현장에서의 애로사항을 듣고 입법으로 연결될 수 있도록 노력하겠다"고 고문 위촉 소감을 밝혔다.

