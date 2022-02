코트라, 美고스트로보틱스와 손잡고 국내기업 드론봇 해외진출 지원

[아시아경제 김진호 기자] KOTRA(코트라)는 미국의 드론봇시장 선도기업 고스트로보틱스사와 손잡고 국내 기업의 해외진출을 지원한다고 22일 밝혔다.

코트라는 이날 서울 양재동 본사에서 고스트로보틱스사와 ▲투자 상담 ▲투자부지 사전 점검회의 ▲제품 시연 ▲기술제휴·생산·수출 파트너링 상담회를 진행했다. 국방기술진흥연구소와 로봇·방산 분야 국내기업 28개사도 참가했다.

이번 행사는 코트라 방산물자교역지원센터(이하 KODITS)가 올해 새롭게 추진하는 ‘글로벌기업 파트너링 데이 사업의 일환이다. 우리 기업이 외국기업과의 파트너링을 통해 해외 방산시장에 진출할 수 있도록 지원한다.

드론봇은 인공지능 기반의 무인화가 중심이 되는 미래 전장의 게임체인저로 알려져 있다. 우리 육군도 2018년에 드론봇전투단을 창설해 정찰·무장·전자전 등의 전력화를 추진하고 있다. 이에 따라 KODITS에서는 국내기업의 해외 진출과 기술이전을 통한 역량 강화를 위해 드론봇 선도기업 고스트로보틱스사와 파트너링 행사를 공동으로 개최하게 됐다.

드론봇이 향후 유무인복합체계와 민수 분야에서 활용도가 높은 시장임을 고려할 때 국내에서 생산되는 고스트로보틱스의 드론봇 플랫폼과 국산 첨단기술·장비들이 성공적으로 결합되면 국내기업의 해외 진출이 더욱 가속화될 것으로 전망된다.

유정열 코트라 사장은 “이번 행사를 통해 더 많은 국내기업이 드론봇 관련 산업에 관심을 가지고 글로벌기업과의 협력을 강화해 우리 기업의 생산성이 제고되고 기술 적용력이 향상되는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr