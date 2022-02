열악한 환경에서 이뤄낸 100％ … 동서대 간호학과, 제62회 간호사 국가고시 전원 합격

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동서대학교 간호학과가 한국보건의료인 국가시험원에서 시행한 2022년 제62회 간호사 국가고시에 100% 합격했다.

국가고시에는 전국 2만4175명이 응시했으며 코로나19의 확산으로 국가고시 준비에 어려움이 많은 상황에서 치르게 된 시험이었다.

동서대 학생은 간호학과 교수의 세심한 지도하에 자신에게 주어진 환경 속에서 최선의 노력을 다해 ‘전원 합격’했다.

졸업생은 동서대 간호학과 10기 졸업생으로 서울아산병원, 세브란스병원, 경희의료원, 인제대 백병원, 부산대병원 등 대학병원과 종합병원에 취업했다.

동서대 간호학과는 우수한 교수진과 체계적인 교육시스템, 최신 교육인프라를 갖추고 주도적이고 창의적인 전문직 간호인력 양성을 위해 노력해오고 있다.

학과는 맞춤형 학습과 다양한 비교과 프로그램 제공으로 학생의 만족도를 높이고 우수한 간호계의 리더를 키워내기 위해 최선을 다할 것이다.

