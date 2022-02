성중기 서울시의원 "진정한 '협치·화합 전도사' 故 김진수 의원 추모사

서울시의회 국민의힘 수장 김진수 서울시의원 17일 별세... 성중기 의원 추도사“진정한 협치·화합 강조한 고인의 정신 이어받아 오직 시민만을 위한 의정활동에 모든 역량 결집시켜야”

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 성중기 의원(국민의힘, 강남 1)은 21일 개최된 서울시의회 본회의에 앞서 지난 20여년 간 서울시의회와 함께 의정활동을 했던 故 김진수 의원의 명복을 빌며 가슴 깊은 존경을 담아 추도사를 낭독했다.

지난 17일 향년 70세 나이로 별세한 故 김진수 서울시의원은 서울시의회 최다선(5선) 의원으로 오랜 시간 서울시의회에서 국민의힘을 대표했다. 3선의 구의원과 제6대부터 제10대까지 서울시의회 5선 시의원을 역임한 고인은 지방자치 역사의 산 증인이었다.

이날 성 의원은 추도사를 통해 “아직도 고인의 빈자리가 실감나지 않고 고인께서 지금 이곳에 우리와 함께 계시면서 우리를 지켜보고 있는 것 같다”면서 “고인에 대한 추모와 함께 고인이 평소 보인 화합의 정신을 기리기 위해 이 자리에 섰다”고 애통함을 전했다.

이어 “고인은 수십년의 의정활동 동안 줄곧 협치와 화합의 정신으로 서울시민을 최우선으로 두고 의정활동을 해야 한다는 소신을 행동으로 보여주기 위해 애써왔다”면서 “이런 소신은 고인이 다수당일 때나 소수당일 때나 변함이 없었고 고인이 속한 정당이 다수당인 상황에서도 의회의 협치가 위협받을 때는 오히려 권한은 내려놓고 중재자 모습을 보여줘 당을 떠나 동료의원들의 존경을 받았다”고 회상했다.

성 의원은 “고인이 생전에 갈망했던 협치의 정신을 우리가 가슴 깊이 새기고, 앞으로 우리 의회의 소중한 유산으로 만드는 것이 천만 서울시민의 대표인 우리 의회가 진정으로 나아가야 할 방향”이라며 “대선이라는 선거국면과 경쟁과 정쟁이 큰 화두가 되고 있는 상황에서 남은 임기 동안이라도 진정한 협치로 오직 서울시민만을 위한 의정활동, 코로나19를 조기 극복하는데 모든 역량을 결집시켜 줄 것을 부탁드린다”면서 추모사를 마쳤다.

故 김진수 의원은 이날 원지동 서울추모공원에서 화장 후 용인공원묘지에 영면에 들어갔다.

