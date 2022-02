[아시아경제 권재희 기자] 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 95,000 전일대비 800 등락률 +0.85% 거래량 60,068 전일가 94,200 2022.02.22 14:30 장중(20분지연) 관련기사 두산그룹, 반도체 테스트업체 ‘테스나’ 인수 타진박용만 전 두산 회장, 컨설팅社 차리고 본격 '홀로서기''흑자 전환' 이뤄낸 두산그룹…채권단 조기졸업 '청신호' close 그룹은 반도체 테스트업체 테스나 테스나 131970 | 코스닥 증권정보 현재가 48,300 전일대비 850 등락률 +1.79% 거래량 1,218,899 전일가 47,450 2022.02.22 14:30 장중(20분지연) 관련기사 두산그룹, 반도체 테스트업체 ‘테스나’ 인수 타진올해 증설 효과 호실적이 기대되는 테스나‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 인수 추진설에 대해 "검토 중이나 아직까지 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 22일 공시했다.

회사 측은 "이와 관련해 추후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시할 것"이라고 덧붙였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr