쿠팡플레이, 사용자 수 1년간 418% 증가

와이즈앱, 쿠팡플레이 1월 앱 사용자 수 355만명으로 집계

[아시아경제 김철현 기자] 지난 1년 간 사용자 수가 가장 큰 폭으로 증가한 온라인동영상서비스(OTT) 앱은 쿠팡플레이인 것으로 조사됐다.

22일 앱 분석 서비스 와이즈앱은 지난 1년 간 국내 인기 OTT 앱들의 사용자 증가치를 조사해 발표하며 이 같이 밝혔다. 한국인 만 10세 이상 스마트폰(Android + iOS) 사용자를 표본 조사한 결과다.

쿠팡플레이는 지난해 1월 68만 명에서 올해 1월 355만 명으로 앱 사용자수가 418% 증가한 것으로 나타났다. 이는 OTT 앱들 중 가장 큰 폭의 증가다. 현재 쿠팡 앱 전체 사용자 2498만 명 중 14%에 달하는 수치이기도 하다.

두 번째로 앱 사용자수가 큰 폭으로 증가한 티빙은 2021년 1월 257만 명에서 올 1월 366만 명으로 42% 늘었다. 넷플릭스는 같은 기간 865만 명에서 1097만 명으로 27% 증가한 것으로 추정됐다. 웨이브는 285만 명에서 357만 명으로 25% 증가했다.

쿠팡플레이의 올해 1월 기준 세대별 사용자 분포를 살펴보면 10대 4%, 20대 17%, 30대 25%, 40대 31%, 50대 이상 23%로 40대에서의 사용 비율이 가장 높았다. 성별에서는 남성이 42%, 여성이 58%로 여성층이 더 많이 사용하는 것으로 조사됐다.

쿠팡플레이의 사용자 수가 크게 증가한 것은 오리지널 콘텐츠인 'SNL 코리아'의 흥행, 유명 밴드 콜드플레이 독점 공연 등이 이목을 집중시킨 결과로 분석된다.

