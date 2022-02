90대 노인 성폭행 시도한 50대, 13년 전 '여중생 미제' 용의자와 DNA 일치

[아시아경제 허미담 기자] 90대 노인을 성폭행하려다 달아난 혐의를 받는 50대 남성이 유전자(DNA) 조사 결과 13년 전 미제로 남았던 여중생 성범죄 사건의 용의자 DNA와 일치하는 것으로 드러났다.

21일 SBS에 따르면 강원 원주경찰서는 최근 주거 침입 강간 미수 혐의로 50대 남성 A씨를 붙잡았다.

A씨는 지난해 11월 원주의 한 주택에 무단침입해 90대 노인을 성폭행하려다 미수에 그치자 달아난 혐의를 받고 있다.

경찰은 탐문 수사 등을 통해 사건 발생 한 달여 만에 피의자를 특정해 A씨를 붙잡았는데, 피해자의 몸에서 A씨의 DNA가 검출되면서 그의 또 다른 범죄 사실이 드러났다.

조사 결과, A씨의 DNA는 지난 2009년 경기도 용인에서 발생한 '10대 여중생 성폭행 미제사건' 용의자의 DNA와 일치했다. 2009년 6월 용인의 한 중학교에서 하교 중이던 여중생은 신원을 알 수 없는 남성에게 성폭행당했는데, 아직 이 사건의 범인을 잡지 못한 상태였다.

경찰은 DNA 분석 등을 토대로 A씨를 두 사건의 범인으로 보고 수사를 확대해 진행하는 한편, 도주할 염려가 있다고 보고 구속영장을 신청했다. 그러나 A씨는 해당 사건과의 연관성을 부인하는 것으로 전해졌다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr