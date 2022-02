삼성물산, K리그 축구장에 30년 '잔디관리 기술' 심는다

한국프로축구연맹과 23개 구장 잔디 관리 컨설팅 계약



[아시아경제 이혜영 기자] 삼성물산이 K리그 23개 구장의 잔디 관리 컨설팅을 맡는다.

삼성물산 리조트부문은 22일 한국프로축구연맹과 계약을 맺고 K리그 1·2부팀 23개 축구장의 잔디 관리와 토양 진단 등 컨설팅을 진행한다고 밝혔다.

삼성물산은 자사 잔디환경연구소의 골프장 잔디관리 기술을 활용, K리그 축구장이 최적의 잔디 상태와 토양을 유지하도록 생육 환경과 관리 솔루션을 제공할 예정이다.

K리그 구장 대부분은 골프장에서 많이 쓰는 '켄터키 블루그라스' 잔디를 사용한다. 삼성물산 측은 잔디환경연구소가 오랜 기간 축적해 온 잔디 관리 경험과 연구 데이터가 선수들의 경기력 향상과 부상 방지 등 경쟁력 강화에 기여할 것이라고 기대하고 있다.

삼성물산 잔디환경연구소는 1993년 국내 최초로 설립된 잔디 전문 연구기관으로 삼성물산이 운영하는 안양CC, 가평 베네스트GC 등의 관리를 지원하고 있다.

삼성물산은 오는 3월 제주월드컵경기장을 시작으로 K리그 구장 진단에 돌입한다.

전문 장비를 활용해 밀도·색상·뿌리 길이·식생지수 등 잔디 생육과 토양층을 분석하고 병충해와 잡초 발생 현황 등 축구장 잔디의 상태를 확인할 수 있는 모든 조사를 진행한다. 또 드론과 근적외선, 열화상 등 첨단 카메라를 활용해 측정한 과학적이고 객관화된 데이터로 잔디 상태를 진단한 후 개선점을 찾을 계획이다.

예를 들어 잔디가 축구화 스파이크에 많이 눌릴 경우 구장이 딱딱해지는데 이는 경기력 저하와 선수들의 부상으로 이어질 수 있다. 이를 예방하기 위해 군데군데 새로운 흙을 채워 딱딱해진 구장을 부드럽게 만드는 갱신 작업이 필요한데 잔디환경연구소가 현장에 적합한 방법을 제안해 경기장 개선을 지원한다.

고온에 약한 '켄터키 블루그라스'의 특성을 감안해 정확한 데이터를 바탕으로 잔디의 온도를 낮추기 위한 송풍기 위치와 강도, 물 뿌리는 양과 시간을 제안하는 활동도 추진할 계획이다.

김경덕 삼성물산 잔디환경연구소장은 "지난해에 진행한 축구장 잔디 컨설팅이 프로축구 구단들로부터 호평을 받아 올해도 연이어 진행하게 됐다"며 "축구장 인프라 발전에 실직적인 도움이 될 수 있는 컨설팅이 되도록 더욱 노력하겠다"고 전했다.

한편 삼성물산 잔디환경연구소는 골프 산업 발전을 위해 국내 골프장 코스관리자들을 대상으로 기상변화에 따른 잔디 관리, 드론 활용법 등에 대한 정보 교류 심포지엄을 개최할 예정이다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr