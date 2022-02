[클릭 e종목] 삼성전자, 2분기부터 가격 협상력 강화…하반기 실적 개선폭 ↑

[아시아경제 황윤주 기자] KB증권은 22일 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 74,300 2022.02.22 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 또 한 번 크게 터진다, “초대형 제2의 HMM”“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정2700도 어려운 코스피, 지정학적 불안감 지속 close 에 대해 2분기부터 가격 협상력이 강화될 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가 10만원을 유지했다.

김동원 KB증권 연구원은 "현재 고객사와 메모리 업체들의 DRAM, NAND 재고가 동시에 감소세를 나타내고 있다"며 "따라서 NAND 평균판매단가(ASP)는 2분기부터 상승전환 (1Q -3% → 2Q +3% QoQ)이 전망되고, DRAM ASP도 3분기부터 상승전환이 예상된다"고 밝혔다.

김 연구원은 "1분기 현재 Server와 PC 업체들의 메모리 재고는 정상 수준에 진입했고 mobile 업체들의 메모리 재고도 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 74,300 2022.02.22 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 또 한 번 크게 터진다, “초대형 제2의 HMM”“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정2700도 어려운 코스피, 지정학적 불안감 지속 close , 애플은 정상 수준을 하회한 가운데 2월부터 중화권 업체들이 감소 추세에 진입한 것으로 보인다"며 "2분기 메모리 수급 개선 요인으로 작용할 전망이다"라고 분석했다.

이어 "특히 메모리 가격은 심리적 요인이 크게 작용하는 만큼 주요 고객사들은 2분기부터 메모리 가격의 일부 인상을 통한 안전재고 확보 움직임이 나타날 것"이라고 예상했다.

김 연구원은 "1분기 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 74,300 2022.02.22 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 또 한 번 크게 터진다, “초대형 제2의 HMM”“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정2700도 어려운 코스피, 지정학적 불안감 지속 close 실적은 매출액 74조4000억원 (-2.9% QoQ, +13.8% YoY), 영업이익 13조4000억원 (-3.2% QoQ, +43.1% YoY, 영업이익률 18.0%)으로 예상돼 컨센서스 영업이익을 상회할 전망이다"고 밝혔다.

그러면서 "올해 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 74,300 2022.02.22 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 또 한 번 크게 터진다, “초대형 제2의 HMM”“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정2700도 어려운 코스피, 지정학적 불안감 지속 close 주가는 파운드리 수율 부진, 성장성 부재 등의 할인이슈가 부각되며 연초대비 5.6% 하락했지만 하반기부터 실적개선과 더불어 할인요인도 해소될 것으로 예상되어 우상향 흐름이 기대된다"고 평가했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr