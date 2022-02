[아시아경제 구채은 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 1차 TV토론회’에서 이재명 후보를 향해 “국채는 장부상 수치 불과하다 발언하셨다”면서 “하지만 (국채가 많이 발행되면) 신용등급 떨어지고 외채 차입이자율 올라갈수 있다”고 했다.

그러면서 “(이렇게 되면) 내국인 국채 가진사람 투매 안합니까? 다 투매하게 돼있다”고 했다. 그는 “이러면 결제 제대로 안이뤄져 신용도 떨어지고 외국자본 유출되고 실물과 금융 모두 혼란스러워질 수 있다”고 말했다.

