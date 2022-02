[아시아경제 구채은 기자, 김영원 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 토론회’에서 윤석열 국민의힘 후보를 향해 “마스크 잘 안쓰시죠? 부인도 안쓰시고, 앞서 신천지 사람들이 죽어나갈 때 압수수색도 납득못할 이유로 안하지 않았냐”고 저격했다.

이 후보는 그러면서 “방역에 가장 비협조적인 분이 문재인 정부의 방역성과 폄훼하는 것은 옳지 않다”고 했다.

