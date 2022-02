두산그룹, 반도체 테스트업체 ‘테스나’ 인수 타진

[아시아경제 장효원 기자] 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 94,200 전일대비 2,300 등락률 -2.38% 거래량 57,567 전일가 96,500 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 박용만 전 두산 회장, 컨설팅社 차리고 본격 '홀로서기''흑자 전환' 이뤄낸 두산그룹…채권단 조기졸업 '청신호'두산, 작년 영업이익 9588억…흑자전환 close 그룹이 국내 1위 반도체 후공정 테스트 업체인 테스나 테스나 131970 | 코스닥 증권정보 현재가 47,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 327,526 전일가 47,450 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 올해 증설 효과 호실적이 기대되는 테스나‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제국민연금 11월 장바구니 '好실적주' 한가득 담았네 close 인수를 타진 중인 것으로 알려졌다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 경영참여형 사모펀드(PEF) 에이스에쿼티파트너스는 2019년 인수한 테스나 지분 30.62%를 두산그룹에 매각하는 방안을 논의 중이다.

에이스에쿼티파트너스는 2019년 2000억원 규모의 프로젝트펀드를 조성해 테스나 경영권을 인수한 바 있다.

이번 논의가 성사될 경우 두산그룹은 다음달 초 에이스에쿼티파트너스와 테스나 경영권 인수 계약을 체결할 것으로 예상된다. 인수금액은 약 4600억원 정도인 것으로 전해졌다.

테스나는 주요 반도체 제품의 후공정 테스트를 전문으로 하는 국내 1위 기업으로 삼성전자와 SK하이닉스 등을 주요 협력사로 두고 있다.

2020년 자금난으로 인해 채권단으로부터 총 3조6000억원을 지원받은 두산그룹은 현재 계열사 매각, 두산중공업 유상증자 등을 통해 재무구조 개선 작업을 진행 중이다.

자구안 이행이 성공적으로 이뤄질 경우 두산그룹은 이르면 상반기 내에 채권단 관리 체제를 졸업할 것이라는 전망도 나온다.

만약 두산그룹이 테스나 인수에 성공한다면 그간 자구안 이행을 위해 두산인프라코어, 두산솔루스 등 '캐시카우' 계열사들을 매각했던 두산그룹은 성장성 높은 계열사를 확보하게 된다.

