[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 대한민국특수임무유공자회 광주광역시지부(지부장 오수명)는 광산구지회(지회장 하정수)와 함께 지난 19일 월곡시장을 찾아 코로나19 방역 봉사활동을 펼쳤다고 21일 밝혔다.

봉사활동에는 시지부장 및 지회장 등 회원 20여명이 참여했다.

하정수 광산구지회장은 “코로나19로 인해 어려움에 처한 시장 상인들을 돕기 위해 작은 힘을 보탰다”면서 “앞으로도 지속적인 방역 봉사활동을 통해 미약하지만 나라사랑을 실천하겠다”고 말했다.

한편 대한민국특수임무유공자회에서는 작년부터 정기적으로 전통시장, 수변공원 등 시민들이 많이 찾는 곳에서 코로나19 방역 봉사활동을 실시하며, 지역사회의 모범이 되고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr