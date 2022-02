[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 무역협회 광주전남지역본부는 전라남도와 함께 올해 11월 말까지 유망 수출 기업의 해외 박람회 참가비용 지원 사업을 시행한다다.

'해외박람회 개별 참가기업 지원사업'은 화장품, 에너지산업 등 수출 잠재력이 높은 관내 기업의 신규 바이어 발굴 및 수출 증대에 기여하기 위해 기업들의 해외박람회 참가비용을 지원해주는 게 특징이다.

지원 대상은 전년도 수출실적이 2천만 불 이하이며 중 본사 또는 공장이 도내 소재한 수출 중소기업으로 농축수산식품 제조·유통기업은 제외된다.

무역협회는 관내 기업 중 3개 내외 기업을 선정해 선정된 기업 대상으로 부스임차비, 장치비, 운송료의 70% 이내(최대 1천만원 한도)를 지원할 계획이다.

참여 희망 기업은 전라남도 수출정보망이나 광주전남지역본부 홈페이지에 게시된 공고를 통해 신청할 수 있다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr