경상남도, 이주 청년에 통 큰 지원…청년유입 활성화

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도와 경남경제진흥원은 ‘2022년 경남귀환청년 행복일자리이음사업’에 참여할 기업 또는 참가자를 모집한다고 21일 밝혔다.

경남서 일하는 청년에 통 큰 지원

이 사업은 행정안전부의 지역주도형 청년일자리사업의 하나로 올해 처음 추진된다.

경남으로 전입을 희망하는 다른 시·도 청년들과 도내 유망 중소기업 간 일자리를 연결해 지역정착을 지원하고 청년유입 활성화를 위해 추진한다.

다른 시·도에 거주하는 만 18세 이상 만 39세 이하 청년을 채용한 도내 중소기업이 신청할 수 있다. 참여기업은 최대 2년간 1인당 연간 2400만원의 인건비를 지원받는다.

다른 시·도에서 전입해 6개월 이상 근무한 청년에게는 근속장려금 150만원과 이주지원금 450만원을 지원한다.

2년의 지원 기간이 끝난 후 해당 사업장에서 채용된 청년이 정규직을 유지(전환)하거나 도내 다른 사업장에서 정규직 취업 또는 창업해 정착하면 1000만원 이내 인센티브를 추가로 준다. 올해 시·군별 청년 선발인원은 통영시 3명, 거제시 8명, 의령군 3명이다.

김창덕 경남도 일자리경제과장은 “다른 시도 청년들의 경남지역 정착을 활성화하기 위한 경남귀환청년 행복일자리 이음사업이 지역 기업의 구인난 해소와 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

