무주군, 청소년수련관에 유소년 드론 축구장 설치

청소년 스포츠 레저문화 확산 등 기대

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 무주청소년수련관 지하 2층에 대한드론축구협회 정식 규격의 ‘유소년 드론 축구장’을 설치했다고 21일 밝혔다.

유소년 드론 축구장은 무주청소년수련관이 무주군으로부터 1000여만 원을 지원받아 설치한 것으로, 높이 3m, 가로 4m, 세로 8m 규모다.

이 드론 축구장은 튜브 형식으로 공기를 주입해 사용하며, 사용하지 않을 경우 접어 보관할 수 있도록 한 점이 특징이다.

무주군은 유소년 드론 축구장 설치에 따라 지역 청소년들이 드론을 자유롭게 날릴 수 있는 공간을 제공함은 물론, 오는 3월부터 진행되는 드론 프로그램을 통해 청소년들이 드론을 재미있고 쉽게 접할 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

무주청소년수련관은 오는 3월부터 11월까지 청소년 드론교실 프로그램을 운영하며, 매주 토요일 오전 10시부터 12시 정오까지 2시간 과정으로 교육이 진행된다.

드론 축구 프로그램에 참여 희망 청소년들은 무주 청소년수련관에 문의하면 되며, 수강료는 무료다.

