[부고]박윤택(ABL생명 커뮤니케이션부 차장)씨 빙부상

▶박윤택(ABL생명 커뮤니케이션부 차장)씨 빙부상, 원웅호(푸른초장조경 대표)·원경호(명신고 교사)·원경실(ABL생명 중부BA사업단 차장)씨 부친상, 최영아·조현지씨 시부상 = 경기 포천시 포천장례문화원 201호, 발인 22일 오전 9시30분. 031-541-4144

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr