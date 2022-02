[아시아경제 송승섭 기자] 우리은행은 개인형 퇴직연금(IRP)에 추가자금이나 퇴직금을 입금한 고객으로 이벤트를 실시한다고 21일 밝혔다.

입금 금액에 따라 추첨권을 제공하고 2100명에게 커피쿠폰이나 모바일 상품권을 증정한다. 100만원 이상 1000만원 미만 입금 고객에겐 추첨권 1장, 1000만원 이상 1억원 미만 고객은 추첨권 2장을 받는다.

1억원 이상을 입금한 고객에게는 신세계 모바일 상품권 1만원권을 2500명에게 선착순으로 제공한다.

