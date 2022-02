▲ 부사장 최덕율(겸직) ▲ 고객홍보실장 정연성 ▲ 기획예산실장 이성희 ▲ 경영인재실장 박정우 ▲ ESG경영처장 채봉석 ▲ 재무회계처장 이호선 ▲ 경영지원처장 박일권 ▲ 인사노무처장 문제홍 ▲ 영업운영처장 박보경 ▲ 승무처장 남궁협 ▲ 산업안전보건처장 직무대리 이해재 ▲ 차량기술처장 장용오 ▲ 미래연구원장 김상영 ▲ 신사업추진단(TF) 단장 박성환 ▲ 부산승무센터장 김성돈 ▲ 운영상황실장 이종수 ▲ 운영상황실장 이묘석 ▲ 운영상황실장 이선용

