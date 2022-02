올해 SOC 토지보상비 1조9000억…전년비 50% 증가

올해 철도·도로 등 사회간접자본(SOC) 사업으로 풀리는 토지보상금이 지난해보다 50% 가까이 증가한 1조 9000억원에 달할 것으로 전망된다.

21일 부동산개발정보플랫폼 ‘지존’이 국토교통부와 한국도로공사, 국가철도공단 및 각 지방국토관리청의 올해 예산 세부내역을 분석한 결과에 따르면 사회 기반시설인 SOC 사업으로 풀릴 보상비는 총 1조 9007억원에 달하는 것으로 조사됐다. 지난해 1조 2750억원에 비해 49.1% 증가한 규모다.

유형별로는 고속도로가 22곳 노선에 1조3661억원, 국도 및 국도대체 우회도로가 74개 노선에 2752억원, 철도가 27개 노선에 2594억원 등이었다. 고속도로 건설사업은 4349억원이 배정된 포천∼세종(서울-세종) 노선을 포함한 18개의 재정사업과 이천∼오산 노선 등 4개의 민자사업에서 토지보상이 이뤄진다. 작년(9393억원) 대비 45% 이상 늘었다.

철도 보상비는 지난해(1405억 6000만원)보다 84% 이상 증가했다. 호남고속철도 2단계 등 고속철도 4곳과 광역철도 1곳, 일반철도 22개 등 총 27개 노선에서 보상이 이뤄진다. 국도·국도대체 우회도로와 관련해선 국도77호선(압해-화원) 도로건설공사 보상비 215억 6400만원을 포함해 작년(1952억원)보다 41% 많은 토지보상비가 풀린다.

올해 SOC 보상금이 예년보다 늘어난 것은 현 정부 들어 추진한 토목사업의 보상이 본격화되는 데다 올해 대선과 지방선거 등 양대 선거를 앞두고 보상액을 늘린 영향이 큰 것으로 분석됐다.

