볼보차, 프리미엄 전기차 2000대 완판…"가격 경쟁 통했다"

C40 리차지 1500 대, XC40 리차지 500대 사전 계약 5일만에 완판

높은 상품성에 미국보다 890만원 낮은 파격적인 가격 경쟁력이 사전계약 완판 주도

[아시아경제 유현석 기자] 볼보자동차코리아는 지난 15일부터 시작된 순수 전기차 ‘C40 리차지’ 1500대와 ‘XC40 리차지’ 500대가 5일 만에 모두 완판됐다고 21일 밝혔다.

볼보는 프리미엄 전기차 대중화를 위해 C40 리차지와 XC40 리차지의 높은 고객 수요에 맞춰 추가적인 물량 확보에 나설 예정이다.

C40 리차지는 볼보자동차 전동화 전략에 가장 중점이 될 브랜드 최초의 쿠페형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)이다. 듀얼 모터 및 사륜 구동 시스템에 볼보자동차 95년 안전의 역사를 담은 최첨단 안전 시스템 및 프리미엄 편의사앙, 전기차 전용 티맵 인포테인먼트 서비스 및 디지털 패키지를 모두 적용했다. 볼보자동차코리아는 이러한 높은 상품성과 미국보다 890만원, 독일보다 2200만원 낮은 6391만원이라는 파격적인 가격 경쟁력을 사전 계약 완판의 주요 이유로 꼽았다.

C40 리차지는 운전자와 차량 간 연결성을 제공하는 ‘티맵 인포테인먼트 서비스’와 ‘볼보 카스 앱’에 전기차 전용 기능을 추가해 사용자 편의성을 강화했다. 우선, 운전자는 전기차 전용 알고리즘이 탑재된 티맵 오토 및 음성 명령으로 주행에 필요한 ▲목적지 검색 시 예상 도착 배터리 잔량 표시 ▲배터리 잔량으로 주행 가능 범위 조회 ▲가까운 충전소 자동 추천 및 경로 추가 ▲배터리 상태 모니터링 등을 실시간으로 확인할 수 있다.

이와 함께 차량 배터리 상태에 따른 주행거리, 차량 충전 상태, 충전 일정 예약 등이 추가된 ‘볼보 카스 앱’으로 원격으로 차량 상태를 실시간 확인 가능하다. 여기에 OTA(Over-The-Air) 무선 소프트웨어 업데이트 서비스를 15년 간 무상 제공한다.

또 듀얼 전기모터 및 사륜구동 시스템 조합의 파워트레인은 최고출력 408마력, 최대토크 67.3kg·m의 고성능 주행 퍼포먼스를 제공한다. ‘0에서 100km/h’까지 불과 4.7초 만에 도달한다. 또 기어 변속이 필요 없는 ‘시프트-바이-와이어’와 원 페달 드라이브 모드 모드를 통해 전기차 특유의 주행 즐거음울 제공한다. 1회 충전 시 최대 주행거리는 356km로, 78kWh 고전압 배터리를 탑재해 40분 만에 80%까지 급속 충전이 가능하다.

이 밖에 새로운 스칸디나비아 실내 경험을 제공하는 토포그라피 데코 마감과 고정식 파노라믹 글라스 루프, 하만카돈 프리미엄 사운드 시스템, 360도 카메라, 실내 공기 청정시스템이 탑재된 클린존 인테리어 패키지, 스마트폰 무선 충전 및 2개의 C타입 USB 포트가 기본 제공된다. 또 파일럿 어시스트, 충돌 회피 지원, 시티 세이프티 등 안전의 노하우가 집약된 최첨단 안전 시스템을 탑재했다. 여기에 업계 최고 수준인 5년 또는 10만km 무상 보증 및 소모품 교환 서비스와 8년 또는 16만km 고전압 배터리 무상 보증 서비스를 제공한다.

듀얼 모터, 사륜 구동, SUV를 결합하고 프리미엄 패키지와 보증 서비스를 모두 적용하고도 볼보자동차코리아의 공격적인 가격 정책에 따라 C40 리차지와 XC40 리차지는 각 6391만원, 6296만원으로 출시됐다.

이윤모볼보자동차코리아 대표는 “볼보자동차의 전동화 시작을 알리는 핵심 전략 모델인 C40 리차지의 성공적인 시작을 도와주신 국내 고객 분들의 많은 관심과 성원에 깊은 감사 말씀을 드린다”며 “전기차 시장에서도 볼보가 갖고 있는 강점을 활용해 차별화된 스웨디시 럭셔리 가치를 지속적으로 제공하기 위해 끊임없는 노력할 것”이라고 말했다.

한편 본격적인 고객 인도는 오는 4월 전국 볼보 공식 전시장을 통해 진행된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr