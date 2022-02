KT, 대전시와 디지털헬스·NFT 스타트업 키운다

'글로벌 스케일업 위드 KT' 진행

[아시아경제 차민영 기자] KT가 대전시와 디지털헬스·로봇·ICT융합·메타버스·대체불가토큰(NFT) 분야의 지역 유망 스타트업 성장을 지원한다.

KT는 대전시와 함께 5개 분야의 지역 유망 스타트업 10여개사를 모집하고 글로벌 진출을 돕는 ‘글로벌 스케일업 위드 KT(Global Scale-up with KT)’ 프로그램을 진행한다고 21일 밝혔다.

글로벌 스케일업 위드 KT는 작년 5월 KT와 대전시가 체결한 ‘공동협력 프로젝트 업무협약’의 일환으로 추진되는 프로그램으로 대전 스타트업파크 일대 창업 생태계 활성화를 위해 마련됐다. 모집 기간은 이달 21일부터 3월 25일까지다.

선발 기업들은 4월 킥오프를 시작으로 9월까지 KT의 글로벌 스케일업 액셀러레이팅을 지원받는다. 글로벌 벤처캐피탈(VC) ‘노틸러스인베스먼트’의 전문 멘토와 전문가가 참여해 선발 기업들의 역량을 진단하고 멘토링을 진행한다. 현지화 및 시장 발굴, 투자 유치 등과 관련한 IR 피칭교육 등의 세미나도 준비한다. 파트너 네트워킹 이벤트와 수요 맞춤형 기업 일대일 개별 지원을 위한 ‘비즈 컬래버레이션’ 프로그램도 함께 진행할 계획이다.

선발된 스타트업 가운데 최종 우수 기업들에게는 총 5000만원 상당의 시상과 함께 해외 박람회 참가 지원, 해외 투자자 세미나 등 다양한 글로벌 역량 강화의 기회가 주어질 예정이다. 신청은 온라인을 통해 가능하며, 문의는 카카오톡 채널을 통해 할 수 있다.

조훈 KT SCM전략실장 전무는 “대전 스타트업파크 창업생태계 조성사업 협력으로 진행되는 이번 글로벌 역량 강화 프로그램을 통해 대전에서 글로벌 유니콘이 발굴되는 기회가 되기를 바란다”며 “KT 디지코 사업과 혁신 스타트업을 연결해 사업 활성화 및 기업가치 향상에 노력할 것”이라고 말했다.

대전시는 “대한민국의 정보 기술을 선도하는 KT와 협력하여 글로벌 지원 프로그램을 추진함으로써 스타트업파크 창업생태계 조성에 더욱 박차를 가하게 됐다"며 ”대한민국의 글로벌 혁신형 창업 모델의 성공 사례를 반드시 우리 대전에서 이뤄내겠다“고 전했다.

