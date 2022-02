삼성자산 'KODEX 미국S&P500TR ETF' 순자산 3000억 돌파

미국 주식시장에 상장된 시가총액 상위 500개 종목에 투자

지난 해 4월 상장 후 수익률 18.3% 기록 중

[아시아경제 황윤주 기자] 삼성자산운용은 미국 대표 지수를 추종하는 ‘KODEX 미국 S&P500TR ETF’의 순자산이 3000억 원을 돌파했다.

삼성자산운용은 작년 4월 9일 상장한 KODEX 미국 S&P500TR ETF 순자산이 3041억 원을 기록중이라고 21일 밝혔다..

KODEX 미국 S&P500TR ETF는 국내 최초 토탈리턴(Total Return)형 미국대표 지수 ETF로 설정 후 수익률 18.3%를 기록하며 투자자들의 관심을 끌고 있다.

KODEX 미국 S&P500TR ETF는 분배금을 자동으로 재투자하는 토탈리턴 지수를 추종하는 상품이다. KODEX 미국 나스닥100TR ETF와 더불어 현금 분배금에 대해 적극적으로 재투자가 어려운 개인투자자와 장기투자가 목적인 연금투자자에게 적합한 상품이다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 "변동성이 높은 테마형 ETF에 지친 연금투자자들이 미국 대표지수의 성장성을 믿고 S&P500TR ETF와 나스닥100TR ETF를 절반씩 섞어 투자하는 트렌드가 관찰되고 있다"며 "경쟁사 대비 늦은 출시에도 분배금 지급 없이 자동으로 재투자 되는 TR ETF의 편리함과 풍부한 유동성, 저렴한 보수를 높게 평가한 투자자들의 매수세가 계속 이어질 것으로 전망된다"고 밝혔다.

