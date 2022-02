[클릭 e종목] 한화솔루션, 단기 실적 부진…목표주가 하향

[아시아경제 황윤주 기자] DB금융투자는 21일 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 32,050 전일대비 900 등락률 -2.73% 거래량 179,439 전일가 32,950 2022.02.21 09:20 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션, 최악의 국면 지났다지만…증권업계 목표가 잇단 하향[클릭 e종목] "한화솔루션, 최악의 국면은 지났다"한화솔루션 "한화큐셀 주식 3702억원에 추가 취득" close 에 대해 단기 실적 부진이 심화됐다며 투자의견 '업종 내 최선호(top-picks)'를 유지하되, 목표주가는 5만4000원으로 하향했다.

한승재 DB금융투자 연구원은 "2022년 1분기 큐셀(태양광)은 높아진 물류비와 원가 부담이 상반기까지 부정적인 영향을 끼칠 것으로 판단된다"며 이같이 밝혔다.

한 연구원은 "큐셀은 1분기 비수기로 출하량이 감소하면서 상대적인 물류비 부담이 줄어들고, 웨이퍼 반영 원가 하락으로 적자 폭이 소폭 축소될 것"이라며 "공급 병목, 물류비 부담 완화, 다운스트림 매출이 본격화될 것으로 예상되는 하반기 이후 실적 반등을 예상한다"고 분석했다.

한 연구원은 화학부문에 대해 "중국 다운스트림 가동률 통제로 인한 수요 부진과 유가 급등이 맞물리며 화학 스프레드가 조정 받고 있다"고 평가했다.

그러면서 "케미칼은 PVC/가성소다/LDPE 등 상대적으로 증설 부담이 제한적인 제품이 주력이기에 실적 하락 폭이 크지 않을 것으로 예상되지만 분기 대비 실적 둔화는 불가피하다"고 전망했다.

이어 "케미칼이 여전히 견고한 가운데 큐셀의 단기 실적은 바닥을 통과하고 있으며 중장기 성장성을 고려할 시점이라 판단한다"고 덧붙였다.

