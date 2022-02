[명품컬렉션] 미즈노골프 JPX Q시리즈 "한국 여성골퍼만을 위하여"

[아시아경제 노우래 기자] "JPX시리즈 이름과 헤리티지를 담아 처음 선보이는 여성용 클럽."

한국미즈노 ‘JPX Q시리즈(사진)’는 드라이버와 우드, 유틸리티, 아이언까지 풀 라인업이다. "여성골퍼가 고민하는 비거리와 스피드, 방향 안정성, 타구감 향상에 초점을 맞춘 라인"이라고 자랑했다. 실제 한국 지사와 일본 본사의 4년 간 협업 끝에 만들어졌다. 드라이버는 하이 드로우(High Draw) 디자인 설계다. 높은 방향성에 새로운 코어테크(CORETECH) 페이스 기술이 추가됐다.

페이스의 중심부를 60%까지 확대한 높은 반발력을 통해 쉽고 편하게 더 큰 비거리를 도모한다. 헤드 백 부분에 자리잡은 9g 웨이트비스는 안정적인 탄도와 관용성을 돕는다. 여기에 가볍고 강한 특허 샤프트 M 퓨전(FUSION)과 하모닉 임팩트 테크놀로지(Harmonic Impact Technology)를 가미했다. 독특한 진동 패턴과 감각이 짜릿한 타구음과 타구감을 연출한다.

최근 인기 트렌드 컬러인 세련되고 고급스러운 ‘퍼플’ 색상을 메인으로 채용했다. 아이언에는 우수한 반발력과 비거리 성능을 자랑하는 고강도성의 크로몰리(Chromoly)다. 특히 코어테크 페이스 기술 접목과 이음새 없이 설계된 심리스 컵페이스(Seamless Cupface) 구조가 인상적이다. 더블 컷 솔(Double Cut Sole)은 어떤 환경에서도 헤드가 자연스럽게 빠져 나간다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr