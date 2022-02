안철수, 단일화 결렬 선언…"책임 尹에게 있어"(종합)

20일 오후 국회서 긴급 기자회견 개최

단일화 결렬 책임 국민의힘에 있다고 주장

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 윤석열 국민의힘 대선후보와에게 제안한 야권 단일화를 철회하고 끝까지 완주할 것을 선언했다.

안 후보는 20일 오후 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "이제부터 저의 길을 가겠다"며 "단일화 제안으로 혼란을 느끼셨던 국민들께 진심으로 사과를 드리고 양해 말씀을 드린다"고 밝혔다. 안 후보는 지난 13일 윤 후보에게 여론조사를 통한 '국민경선' 방식의 야권 단일화를 제안한 바 있으나, 국민의힘은 이 방안을 거부했다.

안 후보는 이번 단일화 협상 결렬 책임이 국민의힘 측에 있다고 주장했다. 그는 "윤 후보께 본선거 3주의 기간 중 1주일이라는 충분한 시간을 드렸다"며 "단일화가 성사되지 못한 책임은 제1야당과 윤 후보에게 있음을 분명히 말한다"고 강조했다.

그는 "고심 끝에 또 '철수하려고 하냐'는 비판과 조롱을 감수하면서 일주일 전에 더 좋은 정권교체를 위한 야권 후보 단일화에 승부수를 던졌던 것"이라며 "그런데 제 제안을 받은 윤 후보는 일주일이 지나도록 가타부타 아무런 대답이 없었다. 오히려 기자회견으로 제 생각을 공개적으로 밝혔음에도 불구하고 윤 후보 뜻이라며 제1야당의 이런저런 사람들이 끼어들어 제 단일화 제안 진정성을 폄하하고 왜곡시켰다"고 지적했다.

이어 안 후보는 "저의 제안은 그렇게 오래 판단할 일이 아니었다. 제 방식이 아니라 지금까지 국민의힘에서 해오던 방식대로 경선하고자 했던 것"이라며 "그러나 윤 후보의 책임 있는 답변은 오지 않았다. 지난 1주일 동안 무대응과 가짜뉴스 퍼뜨리기를 통해 제1야당은 단일화 의지도 진정성도 없다는 점을 충분하고 분명하게 보여줬다"고 덧붙였다.

그러면서 안 후보는 "이제 불필요한 그리고 소모적인 단일화 논쟁은 접고, 대한민국 위기 극복과 생존전략, 경쟁력 있는 미래로 나아가기 위한 논의에 집중해야 할 때"라며 "국민 여러분께서 누가 더 도덕적이고, 누가 더 비전 있고, 누가 더 전문성 있는 후보인지 누가 더 차기 대통령 적임자인지 선택해달라"고 얘기했다.

본인의 각오를 보여주기도 했다. 안 후보는 "아무리 큰 실리가 보장되고 따뜻한 길일지라도 옳지 않으면 가지 않겠다. 대한민국의 변화와 개혁, 미래로 가는 길이라면 그 길을 가겠다. 기득권에 안주하고 아무런 노력 없이 상대편 실수에 의한 반사이익에 편승하는 짓은 결코 하지 않겠다"며 "저 안철수, 비록 여러모로 부족하지만 대한민국이 분열과 갈등을 끝내고 통합과 미래로 갈 수만 있다면, 구체제를 종식시키고 과학과 실용의 시대를 열 수만 있다면 어떤 상황에서도 불의와 타협하지 않고 손해를 보더라도 바른 길을 가겠다"고 얘기했다.

이날 오전 윤 후보가 안 후보에게 전화를 걸었으나 단일화 관련 얘기는 하지 않았던 것으로 나타났다. 안 후보는 기자회견 후 기자들과 만난 자리에서 '오전 통화에서 야권 단일화 관련 이야기를 윤 후보와 나눴는가'라는 질문이 나오자 "없었다"고 답변했다.

지금부터 단일화 논의를 하기에는 시간이 부족하다는 점도 꼬집었다. 안 후보는 "후보 간 직접 만나기 전에 큰 방향에 대해서는 신뢰하는 실무 선에서 개략적인 이야기를 나눈 다음에 후보 간 이야기를 나누는 것이 순서"라며 "지금부터 다시 시작한다는 건 물리적으로 시간적으로 가능하지 않다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr