오후 1시30분 안철수 긴급 기자회견

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보가 20일 오전 전화로 대화를 나눈 것으로 전해졌다. 이날 오후 1시30분 안 후보는 긴급 기자회견을 할 예정이다.

국민의당 관계자에 따르면 이날 윤 후보는 안 후보와 통화를 나눈 것으로 확인됐다. 이날 두 사람은 안부 인사 차 약 1분간 통화를 나눈 것으로 알려졌다.

이는 지난 13일 안 후보가 윤 후보를 향해 '국민 경선 방식의 여론조사 단일화' 제안을 한 지 약 일주일 만이다.

이에 따라 이날 예고된 안 후보의 기자회견에서 안 후보가 단일화 관련 거취 표명을 할지 여부가 주목된다. 앞서 윤 후보는 '후보 간 담판'을 제안했지만 안 후보는 '여론조사' 방식으로 맞서면서 단일화 방식을 두고 양측은 마찰을 빚어왔다.

