外人, 이달 3주 연속 국내 주식 순매도…SK하이닉스 최다 매수

[아시아경제 지연진 기자] 외국인 투자자들이 이달 들어 3주 연속 순매수 랠리를 이어가고 있다.

20일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 14일부터 18일까지 닷새간 6920억원 상당의 국내 주식을 순매수했다. 이 기간, 기관은 1조554억원 상당을 순매수했고, 개인은 1조8350억원 어치 순매도했다.

외국인은 같은 기간 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 1,500 등락률 -1.13% 거래량 3,108,887 전일가 133,000 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 close 를 4842억원 상당 사들이며 가장 많이 순매수했고, 이어 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 14,850 전일대비 50 등락률 -0.34% 거래량 2,477,828 전일가 14,900 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 "우리금융, 올해 실적 개선 가장 유망"하나銀, 'DLF 사태' 중징계 취소 요구 행정소송 선고 연기1월 LG엔솔로 재미 본 외국인, 이달엔 K반도체 쇼핑 close (1813억원)와 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 49,350 전일대비 50 등락률 -0.10% 거래량 2,429,903 전일가 49,400 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소HMM 쉬었다, 2月 더 크게 터질 "제2의 HMM" 공개[특징주] 카카오뱅크, 외국인 매수세에 5만원 ‘눈앞’ close (1449억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 52,100 전일대비 300 등락률 -0.57% 거래량 1,154,769 전일가 52,400 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 하나銀, 'DLF 사태' 중징계 취소 요구 행정소송 선고 연기1월 LG엔솔로 재미 본 외국인, 이달엔 K반도체 쇼핑 작년 이자수익만 35兆…예대마진 급등에 은행권 실적잔치 close (1256억원), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,300 전일대비 700 등락률 -0.93% 거래량 10,122,226 전일가 75,000 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 '적수가 없다'…삼성전자, 전 세계 TV시장 점유율 16년 연속 '1위'급박해진 정세에…삼성·LG, 美 전직관료 영입 '리스크 최소화'임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록! close (1032억원) 등이 뒤를 이었다.

반면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 454,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 418,728 전일가 454,500 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 [주린이가이드] '물적분할'에 떠는 개미들…대체 분할이 뭐길래?외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세 close 을 2026억원 어치 순매도하며 가장 많이 처분했다. 또 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 91,400 전일대비 800 등락률 +0.88% 거래량 2,232,912 전일가 90,600 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 close (-1235억워)와 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 318,000 전일대비 6,500 등락률 -2.00% 거래량 549,382 전일가 324,500 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 close (-806억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 426,090 전일가 183,500 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세 close (-594억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 555,000 전일대비 2,000 등락률 -0.36% 거래량 178,702 전일가 557,000 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수 속 2740선 상승 마감러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소 러시아·우크라이나 충돌 우려…코스피·코스닥 내림세 close (-438억원) 등의 순으로 순매도 규모가 컸다.

반면 개인은 LG에너지솔루션을 2355억원 순매수하며 가장 많이 사들였고, 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 492,500 전일대비 8,500 등락률 -1.70% 거래량 242,560 전일가 501,000 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 엔씨소프트, 기대 이하 실적에 5% ↓[클릭 e종목] 엔씨소프트, 하반기를 기다려야 할 때 엔씨소프트, 지난해 영업이익 3752억…전년동기대비 54%↓ close (747억원)와 NAVER(679억원), S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 2,500 등락률 -2.93% 거래량 550,022 전일가 85,200 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] S-Oil, 정유업 투자 매력 ↓…목표주가 하향에스오일, 수도권대기환경청 평가서 '휘발유·경유' 최고등급[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천 close (465억원), 카카오(453억원) 등 순으로 순매수했다.

기관은 SK하이닉스(828억원)와 삼성전자(817억원), 카카오(684억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 227,500 전일대비 9,500 등락률 +4.36% 거래량 224,078 전일가 218,000 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제"열 교환기 때문에 정기보수 어렵다"…산재사고 여수산단 기업 속앓이(종합)산재사고 여수산단 기업 속앓이…정기보수에만 수천억 close (580억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,040,000 전일대비 12,000 등락률 +1.17% 거래량 59,738 전일가 1,028,000 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일[클릭 e종목]"아모레퍼시픽, 단기 주가 상승 매력…목표가 11%↑"[클릭 e종목]"LG생활건강, 면세점 외 양호…안정성 이어갈 듯" close (557억원) 등의 순으로 가장 많이 순매수했다.

박승연 한화투자증권 연구원은 "주식시장의 키는 미 연방준비제도(Fed)가 인플레 기대를 제어할 수 있느냐"라면서 "정책 경로가 불확실하면 주식시장의 변동성이 커져 주식시장의 밸류에이션이 낮아지는 만큼 3월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 금리인상 폭을 두고도 의견이 모아지지 않고 있어 그때까지 반등 탄력은 약할 것으로 보인다"고 전망했다.

