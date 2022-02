"코로나바이러스 아닌 다른 병원체서 기원"

"코로나19에 이어 또 다른 팬데믹이 올 것이 거의 확실하다." 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자의 경고다.

CNBC 방송 등 외신에 따르면 게이츠는 18일(현지시간) 독일 뮌헨안보회의에서 "우리는 또 다른 팬데믹을 겪게 될 것이다. 다음번에는 다른 병원체가 될 것"이라고 말했다.

게이츠는 코로나19가 장기화되면서 최악의 악영향은 사그라들었다고 진단했지만 백신을 통한 면역 형성보다 바이러스 감염으로 인한 면역이 더 많았다고 했다.

세계가 앞으로는 백신을 개발하고 보급하는 데 더 서둘러야 한다는 지적이다. 게이츠는 "다음번에는 6개월 정도에는 백신 개발과 보급이 이뤄져야 한다"며 "다음번 팬데믹에 대비하는 비용은 그렇게 많지 않다. 우리가 이성적이라면 이를 일찍 포착할 수 있을 것"이라고 말했다.

