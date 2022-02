경구 치료제 '팍스로비드' 21일부터 40대 기저질환자까지 투여 대상 확대

호흡기클리닉·호흡기진료 지정 의료기관도 25일부터 처방

[아시아경제 이관주 기자] 중앙방역대책본부(중대본)는 21일부터 코로나19 경구용 치료제 '팍스로비드'의 투여 대상을 40대 기저질환자까지 확대한다고 18일 밝혔다.

이에 따라 팍스로비드 투여 대상은 60세 이상, 면역저하자, 50세 이상 기저질환자에 이어 40대 기저질환자로 늘어난다.

중대본은 또 이달 25일부터는 호흡기클리닉 436곳과, 호흡기진료 지정 의료기관 4023개소에서도 관련 교육 실시 후 팍스로비드 처방이 가능하도록 할 예정이다.

전날 기준 팍스로비드는 재택치료자 7183명 등 총 8905명에게 투약됐다. 중대본은 “40대 이상 기저질환자까지 투여대상 확대와 호흡기클리닉, 호흡기진료지정의료기관 등 처방기관 확대에 따라 의료진에게 치료제 사용지침을 준수해 먹는 치료제를 활용하도록 당부했다”고 설명했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr