CJ ENM, 2500억원 규모 제3자배정 유상증자 결정

[아시아경제 이정윤 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,800 전일대비 3,600 등락률 +2.85% 거래량 109,653 전일가 126,200 2022.02.18 14:01 장중(20분지연) 관련기사 OTT 티빙, 2500억 FI 투자 유치…기업가치 2조원 훌쩍러시아, 美 회담 제안 수락 소식에 코스피 낙폭 축소코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복 close 은 종속회사인 티빙이 미디어그로쓰캐피탈제1호 주식회사를 대상으로 2500억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 18일 공시했다.

보통주 38만2513주가 신주 발행되며 신주 발행가액은 65만3572원이다.

회사 측은 "티빙의 OTT 플랫폼 경쟁력 및 오리지널 콘텐츠 강화를 위한 것"이라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr