우크라이나, 美 등 서방국가와 외화자금 지원 협의…IMF 지원도 추진

[아시아경제 정현진 기자] 우크라이나가 수십억달러의 외화를 마련하기 위해 미국 등 서방 각국과 협의하고 있으며 국제통화기금(IMF)의 추가 자금 지원을 추진하고 있다.

17일(현지시간) 주요 외신에 따르면 세르히 마르첸코 우크라이나 재무부 장관은 이날 인터뷰를 통해 미국과 다른 나라들이 IMF 특별인출권(SDR)을 우크라이나로 이전할 수 있게 하는 시스템을 만들기 위해 논의하고 있다고 말했다.

SDR은 IMF 회원국이 외환 유동성이 부족할 때 필요한 만큼 달러, 유로, 위안, 엔, 파운드 등 주요 통화로 교환할 수 있는 권리다. 이에 IMF의 SDR를 받게 되면 그만큼 달러와 같은 주요 외환을 우크라이나가 확보할 수 있게 된다. 러시아의 침공 위협에 놓인 상황에서 경제적 타격을 줄이기 위해 추진하는 것이다.

마르첸코 장관은 또 지난 14일 토니 블링컨 미 국무부 장관이 우크라이나에 최대 10억달러(약 1조2000억원)의 차관 보증을 제공할 것이라고 밝힌 것과 관련해 미 희외가 조속한 시일 내에 서명하길 바란다는 입장을 내놓기도 했다. 그는 "메커니즘은 간단하다. 미국의 보증은 우리가 AAA등급으로 돈을 빌릴 수 있다는 걸 의미한다"고 강조했다.

이와 함께 우크라이나는 유럽연합(EU)이 지원하기로 한 12억유로(약 1조6000억원)의 차관 중 절반을 먼저 4월 초까지 받고 캐나다에서 제공하는 차관은 3월에 받을 수 있을 것으로 보고 있다면서 일본과도 협의하고 있다고 마르첸코 장관은 덧붙였다.

우크라니아는 최근 지정학적 리스크가 급격히 상승하면서 투자자들이 잇따라 국채 투매에 나서 국제 금융시장 접근이 사실상 차단됐다. 달러 표시 우크라이나 국채 금리는 10%를 넘어섰고 결국 서방의 자본에 의존하게 된 상황이다.

마르첸코 장관은 기존 IMF 지원 프로그램에서 남은 자금 22억달러를 상반기 중에 받고 우크라이나가 IMF와 추가 합의를 이뤄 자금을 더 지원받기를 희망한다고 밝혔다. 다만 이와 관련된 협상은 현 지원 프로그램이 끝난 뒤 하반기에나 시작될 수 있을 것으로 전망된다.

