[아시아경제 이정윤 기자] 엔피 엔피 291230 | 코스닥 증권정보 현재가 9,080 전일대비 30 등락률 +0.33% 거래량 105,482 전일가 9,050 2022.02.18 13:36 장중(20분지연) 관련기사 예탁원 "2월 중 44개사 3억997만주 의무보유등록 해제 예정"1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 는 지난해 영업이익이 전년 대비 76% 하락해 9억원으로 집계됐다고 18일 공시했다.

지난해 매출액은 전년보다 10% 늘어난 248억5217만원이라고 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr