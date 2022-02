"우크라이나 접경 러 병력 15만"…늘어나는 서방 추정치

[아시아경제 김현정 기자] 우크라이나 인근에 주둔한 러시아 병력에 대한 서방의 추정치가 계속 증가하고 있다고 영국 BBC방송이 17일(현지시간) 보도했다. 훈련을 마친 자국 군대가 철수중이라는 러시아의 주장과 배치된다.

보도에 따르면 서방은 현재 우크라이나 접경지에 배치된 러시아군이 13만∼15만 명에 이를 것으로 추산하고 있다. 서방 당국은 지난 주 이곳에 배치된 러시아군이 10만 명에서 13만 명으로 늘어난 것으로 분석했다. 조 바이든 미국 대통령은 이어 지난 15일 벨라루스 연합 훈련중인 병력 3만명을 포함해 15만 명의 러시아군이 우크라이나 접경지에 주둔중이라고 밝힌 바 있다.

벤 월러스 영국 국방장관은 "러시아 지상군 병력 60%는 러시아와 벨라루스와 인접한 우크라이나 북쪽 지역에 있다"고 밝혔다.

위기 당사국인 우크라이나는 공군과 해군 병력을 포함한 러시아군 14만7000 명이 접경지에 있다고 보고 있다.

벨라루스 옐스크 인근에는 단거리 이스칸데르 탄도미사일 발사대도 배치된 것으로 목격됐고, 벨라루스 남부 루니네츠 내 비행장에는 공대지용 최신 전투기 Su-25 등이 촬영됐다. 러시아해군은 지중해 훈련을 이유로 대형 상륙함 6척을 흑해에 배치하기도 했다.

서방은 러시아 전투 병력 외에도 지원 병력이 속속 우크라이나 접경지에 모여드는 상황을 침공 임박 신호로 보고 있다. 최근 들어 탱크 수리, 혈액 공급을 위한 야전 병원 운영 등을 담당할 지원 병력이 전투 병력과 나란히 우크라이나 접경지역에 배치된 것으로 알려졌다.

또한 러시아 정규군 외에도 우크라이나 동부 돈바스(도네츠크, 루간스크주) 지역에 친러 분리주의 반군 1만5000명이 있는 것으로 추정된다. 우크라이나는 친러 분리주의 반군의 규모가 이보다 더 크다고 믿고 있다.

그러나 지난 15일 러시아는 오히려 접경지에 배치된 일부 병력을 철수했다고 발표했다. 반면 북대서양조약기구(NATO·나토)는 접경지에서 긴장을 완화하고 있다는 증거는 보이지 않으며 러시아군이 계속 늘고 있는 것으로 보인다는 입장을 내놨다.

